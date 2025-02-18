ارتفع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي بنسبة 30.8% لتصل إلى 159.6 مليار دولار خلال عام 2023/2024، مقابل 121.9 مليار دولار عام 2022/2023، نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر، حيث سجلت 32.9 مليار دولار خلال عام 2023/ 2024، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، ارتفع إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي بنسبة 10% لتصل إلى 148.5 مليار دولار خلال عام 2023/2024، مقابل 135 مليار عام 2022/2023، وترجع تلك الزيادة إلى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 61.6 مليار دولار في العام السابق.



ووفق للنشرة، جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية إسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار، وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار، بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة السعودية، حيث بلغت 17.1 مليار دولار.

فيما جاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية إسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/2024 بقيمة حوالي 53.2 مليار دولار من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من إجمالي المدفوعات، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14.4 مليار دولار أمريكي، يليها ألمانيا بقيمة 9.5 مليار دولار.

وأوضحت النشرة، أن قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الكوميسا "مصر عضو بها" انخفضت بنسبة 25.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل إلى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.

فيما ارتفعت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الاتحاد الأوروبي "مصر ليست عضو بها" لتصل إلى 51.8 مليار دولار، مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9 مليارات دولار عام 2023/2024، مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.