رضا سليم يجري جراحة في غضروف الركبة بالنمسا

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أجرى المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، جراحة في غضروف الركبة في النمسا، اليوم الثلاثاء.

وتعرض رضا سليم لقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري، أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وسيغيب اللاعب المغربي عن صفوف الأهلي لنهاية الموسم الجاري، لذا قررت إدارة النادي رفعه من قائمة الفريق لإخلاء مكانه لقيد لاعب أجنبي آخر.

وحل مكان رضا سليم، زميله التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الذي تعافى من إصابة بقطع في وتر أكيليس.

ويلعب رضا سليم بصفوف الأهلي منذ صيف 2023 عندما انضم من نادي الجيش الملكي المغربي.