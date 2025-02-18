آلاف الأشخاص يتظاهرون في تل أبيب مع مرور 500 على حرب غزة

تظاهر آلاف الأشخاص في وسط تل أبيب مساء اليوم الاثنين مع مرور 500 يوم على محنة الرهائن الذين أسرتهم حركة حماس في قطاع غزة.

وحث المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التفاوض على المرحلة الثانية من الهدنة الحالية في حرب غزة، والتي تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقام منظمو المظاهرة أيضا بعرض رسالة فيديو من رهينة تم إطلاق سراحه مؤخراً، قال فيها يائير هورن، الذي عاد من غزة يوم السبت: "قضيت 498 يوما في الأسر. كنت في أنفاق حماس. تحمل جسدي هذا الأسر، لكني أخبركم أن الرهائن ليس لديهم الكثير من الوقت".

ودعا "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" إلى مسيرات والصوم اليوم الاثنين، وهو اليوم رقم 500 على احتجاز الرهائن، وذلك تحت شعار "أخرجوهم من الجحيم".