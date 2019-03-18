كندا تعلن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية والعمل الذي تقوم به

أعربت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، عن دعمها القوي للمحكمة الجنائية الدولية وللعمل المهم الذي تقوم به.

يأتي ذلك بعد أن قررت الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حظر منح التأشيرات سينطبق على موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق المحكمة المحتمل ضد مواطنين أمريكيين.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية "تدعم كندا بقوة النظام الدولي القائم على القواعد والمؤسسات المتعددة الأطراف التي تقوم عليه".

وأضاف "نحن فخورون بدعم المحكمة الجنائية الدولية والعمل الهام الذي تقوم به، والمحكمة ضرورية للتحقيق في أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي ومحاكمتها"، مؤكدا أهمية عدم استهداف موظفي المحكمة الجنائية الدولية للعمل الهام الذي يقومون به.