ضياء رشوان: مضيت على 10 شيكات بقيمة 355 مليون جنيه للحفاظ حق الصحفيين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تمكن من استرجاع قطعة أرض تابعة للنقابة بأكتوبر بعد سحبها في عام 2014، مضيفًا أنه التقى بوزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف لاشتراك النقابة مهم في بناء هذه الأرض، لكن لم يستكمل الأمر؛ نظرًا لعدم توفيقه في الانتخابات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، أنه بعد توليه منصب نقيب الصحفيين مرة أخرى، وجد أن قطعة الأرض تم سحبها من جديد، إلا أنه تمكن من استعادتها مرة أخرى، ولكن بسعر أعلى من القديم، ذاكرًا أن قيمتها حاليًا تقدر بـ 360 مليون جنيه.

وذكر أن النقابة دفعت مبلغ 47 مليون جنيه أي ما يعادل نسبة 15% من قيمة الأرض، متابعًا: «وتم استلامها فعًا، لنبدأ بعدها في إجراءات التعاقد ومضيت أنا وأمين الصندوق على 10 شيكات قيمتهم 355 مليون جنيه لمدة سنوات، يعني فيهم حبس 30 سنة.. أنا بمضي على حاجة معنديش منها قرش.. بمضي حفاظًا على حق الصحفيين».

وتابع: «ما هو يا نمضي يا هتضيع الأرض تاني وهنضيع حقوق الناس»، مضيفًا أن النقابة لديها عروض شفوية بالمشاركة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي.

