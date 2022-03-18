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نفى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، ما تردد حول وجود أزمة بين البرتغالي كارلوس كيروش، ومجلس الجبلاية، وذلك قبل أيام من انطلاق معسكر الفراعنة، استعدادا لمباراتي مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأكد إمام في تصريحات إذاعية: «لا يوجد أزمة بين مجلس جمال علام و كيروش كما ردد البعض خلال الساعات الماضية».

وأضاف: «المدرب لا يفضل التواجد في مقر اتحاد الكرة لممارسة عمله بسبب الزحام وتواجد الصحفيين باستمرار داخل الجبلاية، لكنه يمارس عمله بشكل طبيعي من أحد الفنادق ويتابع منتخب السنغال ويدرسه عن طريق مشاهدة بعض الفيديوهات الخاص بـ أسود التيرانجا».

وأوضح: «المنتخب يواجه سوء حظ كبير، في ظل ابتعاد بعض لاعبي الفراعنة عن مستواهم مثل ثنائي الأهلي محمد عبدالمنعم وعمرو السولية، بالإضافة لـ غياب أحمد حجازي للإصابة».

وواصل: «الأزمة الحقيقية لـ كيروش، تأتي بسبب إجهاد لاعبي الأهلي وضيق الوقت قبل مباراتي السنغال في تصفيات المونديال».

وأتم تصريحاته: «الجيل الحالي للفراعنة قادر على التأهل لـ كأس العالم، يمتلك فرصة حقيقية، وإنشاء الله يحققون الفوز ويفرحون الجماهير المصرية».