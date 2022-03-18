تويتر يحجب حساب النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة

أعلن النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن موقع التدوينات المصغرة «تويتر» حجب حسابه الخاص على وسيلة التواصل الاجتماعي.



وأوضح أن الموقع حجب حسابه بسبب منشور يفضح زيف الادعاءات التي تزعم قيام الجيش الروسي بقتل مدنيين جراء غارة على مستشفى للولادة في ماريوبول.



وقال بوليانسكي على قناته في «تيلجرام»: «هذا الصباح، حجب موقع تويتر حسابي، يطالبني (تويتر) بحذف تغريدة مؤرخة في 9 مارس، أبلغكم فيها أنه قبل يومين، خلال اجتماع لمجلس الأمن، حذرنا من أن مستشفى للولادة في ماريوبول، الذي يُزعم أنه تعرض للقصف من قبل روسيا، الذي تسبب بخسائر بشرية، قد تحول إلى نقطة لإطلاق النار تابعة للقوميين الأوكرانيين».



وأشار إلى أنه في 7 مارس، تم إبلاغ روسيا بأن جميع الأطباء والمرضى أجبروا على مغادرة المستشفى، مؤكدا زيف الادعاءات المتعلقة بوجود ضحايا والتي تبدو ملفقة بشكل واضح.



ورفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.



وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن: «لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مرارا».



ونوه بأن مدينة ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم القوميين الأوكرانيين، لذلك هم (المتطرفون) يتشبثون بالمدينة.