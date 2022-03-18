النمسا والبوسنة تبحثان تداعيات الأزمة الأوكرانية على استقرار أوروبا

بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، مع نظيره البوسني زوران تيجلتيجا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتداعيات الأزمة في أوكرانيا على استقرار أوروبا.



وقال المستشارية النمساوية -في بيان- إن المستشار نيهمر أكد أنه قبل 30 عامًا اعترفت النمسا باستقلال البوسنة والهرسك ولن يتغير شيء في هذا الالتزام.



وذكر البيان أن علاقة صداقة قوية تربط البوسنة والهرسك والنمسا حيث ستكون النمسا هي الجسر لتسهيل عضوية البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي.



يشار إلى أن المستشار النمساوي يقوم حاليًا بجولة في دول غرب البلقان شملت صربيا وسوف تختتم بزيارة إلى كوسوفو وتركز على تأثيرات الأزمة الأوكرانية على دول غرب البلقان.