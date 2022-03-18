ضبط سيدة لاتهامها بقتل فرد أمن بشركة وسرقته في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية، القبض على سيدة؛ لاتهامها بقتل فرد أمن، وسرقة منقولات ومتعلقات شخصية خاصة به وبزوجته، بعد أن استغل عدم وجودها، وإحضارها المتهمة إلى الشقة محل سكنه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه؛ يفيد ورود بلاغًا من ربة منزل، مقيمة في نطاق دائرة القسم، باكتشافها مقتل زوجها "فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة"، داخل الشقة محل سكنهما.

وبانتقال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، رفقة ممثل النيابة العامة، وسيارة الإسعاف، تم مناظرة الجثة والتي تبين أنها مُسجاة على الأرض داخل الشقة، وغارقة في الدماء، وبها 3 طعنات نافدة في الرقبة، فتم نقلها إلى المشرحة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم سؤال الزوجة التي أبلغت الشرطة عن الحادث فأفادت بأنها كانت متواجدة طرف أسرتها لحضور حفل زفاف، ولدى عودتها اكتشفت سرقة شاشة التليفزيون، وبعض المنقولات الزوجية.

وبتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث، وسؤال شهود العيان، تبين من التحريات وجمع الأدلة الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة في نطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين للمتهمة، وإلقاء القبض عليها، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأفاد بأنها تعرفت على المجني عليه مُنذ عدة أشهر، واتفقا معًا على اصطحابها إلى شقته محل سكنه، فعقدت العزم على سرقته بأسلوب "المغافلة".

وأضافت في التحقيقات الأولية أن المتهمة أحضرت معها مقص حديدي، وتعدت به على المجني عليه، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته واستولت على "شاشة تليفزيون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وحقيبة يدوية صغيرة الحجم خاصة بزوجته وبداخلها بعض البطاقات الشخصية، والكروت البنكية".

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فإنه وبتطوير مناقشة المتهمة أرشدت عن المسروقات التي وضعتها في محل إقامتها، فتم التحفظ عليها وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.