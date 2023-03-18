العثور على جثة شاب بعد يومين من تغيبه عن منزل أسرته بالشرقية

عثر عدد من أهالي عزبة البيه التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية على جثة صبي عمره 16 سنة؛ طافية فوق مياه ترعة القرية، بعد يومين من اختفاء المتوفى عن منزل أسرته.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول محمد ع ط، 16 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، جثة هامدة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الشاب وحيد أسرته ويعمل في كافيه ومتغيب عن منزل أسرته منذ يومين قبل العثور على جثته من جانب الأهالي، فيما كانت الجثة طافية فوق مياه ترعة البيه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.