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كشف خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقيقة التقارير الصحقية التي تحدثت عن احتمالية انتقال نجله إلى صفوف فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن والد ميسي طلب 600 مليون دولار من إدارة نادي الهلال السعودي، وذلك من أجل التعاقد معه عقب نهاية عقده مع النادي الباريسي في الصيف المقبل.

ونشر خورخي مجموعة من الأخبار المتعلقة بـ ميسي ومفاوضات الهلال عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليها: «أخبار كاذبة.. إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات كل شيء خاطئ».

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الصيف القادم.