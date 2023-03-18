وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الداخلية الإيطالي تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



وثمنت وزيرة الهجرة زيارة وزير الداخلية الإيطالي، وقالت: "إن هذه الزيارة الرسمية مهمة للغاية لأنها تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وإيطاليا تستهدف فتح آفاق تعاون أعمق وأوسع بين البلدين".



كما أعربت السفيرة سها جندي عن ترحيبها واستعدادها لمناقشة كافة المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة، مضيفة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وفي هذا الإطار، اقترحت الوزيرة التعاون مع الجانب الإيطالي في تدشين تعاون مصري - إيطالي لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل في إيطاليا، موضحة أن زيارة وزير الداخلية الإيطالي تؤكد حرصه على أن يكون التعاون بين مصر وإيطاليا فاعلا ومثمرا بما يخدم دعم العلاقات التاريخية بين البلدين والتأكيد على قوتها.



ومن جهته، أشاد وزير الداخلية الإيطالي، بالجالية المصرية في إيطاليا وتحقيقها اندماجًا في المجتمع بالاضافة لكونها أكبر الجاليات المصرية المتواجدة في أوروبا، مرحبا بزيادة أعداد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا بطريقة قانونية.



وأعرب بيانتيدوزي عن موافقته على ضرورة التعاون بين مصر وإيطاليا لتدريب العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية، لمساعدتهم على السفر والعمل في إيطاليا بشكل قانوني.



ولفت وزير الداخلية الإيطالي إلى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في إطار المدرسة الفندقية الإيطالية في محافظة الفيوم والتي يتم بها تعليم وإعداد شباب للعمل في المجال الفندقي، واقترح أن يتم العمل على التوسع في هذا النموذج في قطاعات أخرى، كما أشار أيضا إلى دورات الإعداد الفني- المهني التي تقدمها معاهد "دون بوسكو" في القاهرة والإسكندرية.