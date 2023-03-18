المركز الثقافي الكوري بمصر ينظم قافلة ثقافية في القاهرة الجديدة

نظم المركز الثقافي الكوري في مصر، اليوم السبت، قافلة الثقافة الكورية بالمدرسة الكورية في القاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

واستمرت فاعليات القافلة حتى الساعة 4 عصرا، وتضمنت عروض الموسيقى الكورية التقليدية، التي قدمها عدد من المشاركين في "الجوجاك"، وهي فصول تعليمية قدمها المركز الثقافي الكوري العام الماضي؛ لتعليم العزف على الآلات الموسيقية التقليدية الكورية.

وقدمت بعض فرق الكي بوب من الهواة المصريين مجموعة من أغاني وعروض الكي بوب، التي نالت تفاعلا وحماسا كبيرا من جانب الحضور، بسبب اتقانهم الغناء والرقص بشكل متزامن على المسرح.

واستمتع الحضور بمشاهدة عروض التايكوندو، التي قدمها منتخب البومزا، التابع للاتحاد المصري للتايكوندو، تحت إشراف خبير التايكوندو الكوري، آن هيونج وون، المبعوث من منظمة الكوكيوان الدولية.

كما تنقل الحضور بين مختلف أجنحة الثقافة الكورية التي تم إقامتها في حديقة المدرسة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتذوق وتجربة الثقافة الكورية بكل مقوماتها، بدءا من تجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي (الهانبوك)، وتجربة الألعاب التقليدية الكورية، فضلا عن تفقد معرض فني لفصول السنة في كوريا ومجسمات لأهم الأطعمة الكورية.

وشهد جناح القراءة بشكل خاص إقبالا كبيرا من الجمهور؛ بهدف التعرف على أحدث الإصدارات والمجلات التي استقبلها المركز من كوريا.

ووفرت القافلة الفرصة لجمهور المشاركين لتذوق بعض الحلويات الكورية، وفي مقدمتها كعكة الأرز، فضلا عن كتابة أسمائهم بالحروف الكورية "هانجول".

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، في بيان صحفي اليوم السبت، إن المركز سيواصل تنظيم قوافل الثقافة الكورية في المستقبل في مختلف محافظات مصر، بهدف تلبية شغف الكثير من المصريين في التعرف على الثقافة الكورية، وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده لاكتشاف عشاق الثقافة الكورية الجدد في مصر.