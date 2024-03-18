صحيفة: الصين تدرس المشاركة في مؤتمر سلام سويسري بشأن أوكرانيا

تدرس الصين حاليا المشاركة في مؤتمر للسلام بشأن أوكرانيا تخطط له سويسرا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن وانج شيتينج، السفير الصيني لدى الدولة الأوروبية.

وقال وانج في مقابلة أجراها مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج"، إن الصين تتابع خطط إجراء المحادثات عن كثب، و"تبحث في إمكانية المشاركة"، مضيفا: "على جميع الأطراف العمل على إنهاء الحرب... يجب منع تفاقم الأزمة، أو حتى خروجها عن السيطرة."

وتهدف سويسرا، التي ظلت على مر التاريخ على الحياد في الصراعات الأوروبية، إلى إطلاق المحادثات بحلول الصيف.

ووجهت سويسرا الدعوة للصين للمشاركة، وترغب في تكوين "تحالف واسع للغاية يتكون من دول البريكس، ودول من العالم العربي، ومن الجنوب العالمي"، بحسب ما ذكرته الشهر الماضي وزيرة الدفاع فيولا أمهيرد لصحيفة "نويه تسورخر تسايتونج"، في إشارة إلى دول تتضمن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.