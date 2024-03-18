بعد 24 عاما قضاها في السلطة، ضمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ست سنوات أخرى في الكرملين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، ليدخل بذلك في عداد الزعماء الروس الذين تولوا مقاليد الحكم لسنوات طويلة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، الانتهاء من فرز جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد، مشيرة إلى فوز بوتين بنسبة 87.28%.

وشهدت روسيا منذ الجمعة الماضية وعلى مدار 3 أيام انتخابات الرئاسة الثامنة، بعد استحداث هذا المنصب عام 1991، حيث تنافس فيها بوتين و3 مرشحين أخرين.

*بوتين في طريقه لتجاوز ستالين

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الانتخابات الرئاسية الروسية "إجراء شكليا" إلى حد كبير -على حد تعبيرها- سيضع بوتين على الطريق نحو تجاوز جوزيف ستالين باعتباره الزعيم الأطول بقاءا في السلطة في روسيا.

ويقول محللون إن بوتين لم يكن يسعى للفوز فقط، بل إلى انتصارا ساحقا، "ليضفي الشرعية على إرثه وحربه ، ويحيل المعارضة المتبقية إلى دور أكثر تهميشا"، على حد تعبيرها.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، حل في المركز الثاني مرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، ثم مرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 3.85%، وحل رابعا مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي بنسبة 3.20% من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

*ماذا يحمل بوتين في جعبته لروسيا؟

ترى "وول ستريت جورنال" أن بوتين سيكون أكثر حرصا على الحفاظ على الاقتصاد الروسي، الذي كان أداءه جيدا نسبيا على الرغم من العقوبات الغربية، حيث ساعدت التجارة مع الصين وأسعار النفط المزدهرة في عزل النخبة السياسية والتجارية في البلاد عن أي مصاعب حقيقية.

وقال محللون إنه سيركز على الأرجح على التأكد من أن الروس يواصلون عيش حياتهم كالمعتاد، بينما سيعلن عن خطط لإنفاق مليارات الدولارات للتصدي للفقر وإعادة بناء جزء كبير من البنية التحتية القديمة في البلاد مع دخول المزيد من الاقتصاد في حالة حرب.

وكان بوتين قد اقترح نظاما ضريبيا أكثر تصاعدية، والذي أشار بعض المحللين إلى أنه يهدف إلى استرضاء الروس الفقراء الذين يقدمون المزيد من التضحيات، سواء من الناحية المالية أو من حيث المجندين للقتال في الحرب.

وتحدث أيضا عن إنشاء نخبة جديدة تتألف من قدامى المحاربين وأولئك الذين خدموا في حرب أوكرانيا، ودعا إلى منحهم المزيد من الدعم، بما في ذلك الفرص الأكاديمية والتدريب.

وأشار بوتين إلى بعض خططه في خطاباته ومقابلاته، كان أهمها إصراره على مواصلة الحرب في أوكرانيا.

ويتوقع محللون إنه بعد الانتخابات قد تكون هناك موجة جديدة من التعبئة لتعزيز تفوق روسيا المتزايد في ساحة المعركة في أوكرانيا.



* تشكيك الغرب فى الانتخابات الروسية

وسارع الزعماء والمسئولون الغربيون إلى الإدلاء بتصريحات وإبداء ردود فعل قبل وبعد الإعلان عن النتائج الأولية الانتخابات الروسية، فهاجم البيت الأبيض العملية الانتخابية في روسيا قائلا إن "الانتخابات الرئاسية في روسيا ليست حرة ولا نزيهة لأن بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح في مواجهته"، على حد قوله.

ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بوتين "يريد أن يحكم إلى الأبد" واصفا الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها "افتراضية وتفتقر إلى الشرعية"، على حد قوله

وقالت الخارجية البولندية في بيان إن "الانتخابات الرئاسية في روسيا غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة"، مشيرة إلى أنها جرت "في مناخ من القمع الشديد" -على حد وصفها - وفي "المناطق المحتلة من أوكرانيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".

ويرى مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إعادة انتخاب بوتين رئيسا لروسيا جرت في انتخابات استندت إلى "القمع والترهيب"، ولم تكن "حرة أو نزيهة"، على حد تعبيره.

كما اتهم وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس الرئيس بوتين، بالتصرف مثل "ستالين العصر الحديث"، قائلا إن "الانتخابات الروسية ليست حرة ولا نزيهة"، على حد تعبيره.

*روسيا ترد على اتهامات الغرب

وإزاء ذلك الهجوم الغربي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، بأن الحديث عن "عدم شرعية" الانتخابات الرئاسية الروسية يعني وصف أكثر من 87% من الأصوات الروسية بأنها "غير شرعية"، يعتبر أمر سخيف.

كما أشارت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلّا بامفيلوفا إلى أن مستوى العدوانية الخارجية ضد الانتخابات غير مسبوق، مشددة على أننا "لم نمر بمثل هذا من قبل. هناك دائما تأثير خارجي في جميع الانتخابات، ولقد اعتدنا عليه، إنها مسألة دائمة الحدوث. لكن درجة التأثير الخارجي على الانتخابات هذه المرة، من حيث الرغبة في تعطيلها، أو حتى بتشويه سمعتها، كانت غير مسبوقة".

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل رسمي يوم الخميس، ليبدأ بعدها بوتين البالغ من العمر 71 عاما، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات وفقا لدستور روسيا الاتحادية.