 مسئول فلسطيني يطالب بـوقف الإجراءات القمعية بحق الأسير مروان البروغوثي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول فلسطيني يطالب بـوقف الإجراءات القمعية بحق الأسير مروان البروغوثي

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 9:51 ص
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، بوقف الإجراءات القمعية بحق الأسير مروان البروغوثي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن الشيخ قوله إن "أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال يتعرضون إلى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل، وآخرها ما يتعرض له الأخ القائد مروان البرغوثي من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر".

ودعا الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى "التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الاجراءات القمعية بحق أسرانا وقادتنا في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورا".

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