القوات الإسرائيلية تعيد اعتقال فلسطينية مفرج عنها فى صفقة تبادل

اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس واليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم صحفي، وأسيرة محررة ضمن صفقة تبادل.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية، المفرج عنها ضمن صفقات التبادل الأخيرة".

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى 7655، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ووفق البيان، "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة.

وجرى خلال وقف إطلاق نار توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، إطلاق سراح 105 رهائن مقابل 240 سجينا فلسطينيا.