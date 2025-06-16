بولندا تجلي مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن

بدأت بولندا، خطة لإجلاء مواطنيها في إسرائيل، في ظل الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية البولندي هنريكا موشتيتسكا - دينديز في وارسو، اليوم الاثنين، أن قافلة سوف تسافر إلى الأردن، ومن هناك سوف يتم نقل من تم إجلاؤهم جوا إلى بولندا.

وأضافت أن هذا العرض للأشخاص المتواجدين في إسرائيل كسائحين أو لفترة إقامة قصيرة، موضحة أنه تم اختيار هذا الطريق بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وتردد أن نحو 200 شخص سجلوا أنفسهم لكي يتم إجلاؤهم.

وأوضحت النائبة البولندية، أنه لا توجد خطط في هذه المرحلة لإجلاء المواطنين البولنديين من عموم منطقة الشرق الأوسط .