مصر تهيمن على التصنيف العالمي للإسكواش

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واصل أبطال مصر في الإسكواش السيطرة على التصنيف العالمي للعبة رجال وسيدات والصادر اليوم الإثنين 18 مارس 2024.

حيث تصدر أبطال مصر على مستوى الرجال والسيدات التصنيف العالمي وتواجد 5 لاعبين و 5 لاعبات من مصر في قائمة أفضل 10 لاعبين أوائل بالتصنيف الجديد.

في الرجال، واصل علي فرج تصدر تصنيف الرجال وجاء مصطفى عسل في المركز الرابع وكريم عبد الجواد في المركز الخامس ومازن هشام في المركز السادس.

بينما احتل طارق مؤمن المركز الثامن، وجاء يوسف سليمان في المركز الثاني عشر وعلي أبو العينين في المركز الرابع عشر ويوسف إبراهيم في المركز السادس عشر وفارس دسوقي في المركز الثامن عشر ومحمد الشربيني في المركز التاسع عشر.

بينما في السيدات واصلت نور الشربيني صدارة التصنيف وجاءت هانيا الحمامي في المركز الثاني ونوران جوهر في المركز الثالث.

بينما احتلت نور الطيب المركز السادس وروان العربي المركز العاشر، وجاءت سلمي هاني في المركز الحادي عشر وأمينة عرفي في المركز الثاني عشر.

كما احتلت فريدة محمد المركز السابع عشر وندى عباس المركز التاسع عشر وفيروز أبو الخير المركز العشرون.