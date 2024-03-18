تقرير أممي يحذر: المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة، يلوح في الأفق، حيث يواجه نصف سكان المنطقة بالفعل "مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن بيان لبرنامج الغذاء العالمي اليوم الاثنين، أن نحو 1ر1 مليون شخص في غزة - نصف السكان – نفدت إمداداتهم الغذائية تماما وأصبحوا في مواجهة مع الجوع الكارثي.



وبلغت نسبة سوء التغذية الشديد في المنطقة التي مزقتها الحرب أقل من 1% قبل اندلاع القتال الأخير بين حماس وإسرائيل.



وقالت سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: "الناس في غزة أصبحوا الآن يتضورون جوعا حتى الموت.. إن السرعة التي تسير بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي صنعها الإنسان في غزة مرعبة".



وأضافت: "هناك نافذة صغيرة جدا متبقية لمنع حدوث مجاعة حقيقية، وللقيام بذلك نحتاج إلى وصول فوري وكامل إلى الشمال".