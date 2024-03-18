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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمنطقة العياط

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 10:24 ص

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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