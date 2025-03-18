كان: نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.





وجاء في منشور لـ"كان" على منصة "إكس": "شنت القوات الجوية موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة. مكتب رئيس الوزراء: أصدر رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة".

وتزامنا مع شن غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧ غزة⁩. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا".

وصدر عن الجيش الإسرائيلي بيان إضافي جاء فيه: "بعد تقييم الوضع، ستُجرى تغييرات على الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي اعتبارا من الساعة 2:00 من صباح اليوم (الثلاثاء). وفي إطار هذه التغييرات، ستُنقل مناطق التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة من حالة "نشاط كامل" إلى "نشاط محدود"، مما يعني حظر الأنشطة التعليمية. أما مناطق النقب الغربي ولخيش الغربية، فستبقى دون تغيير - نشاط كامل".

وتابع البيان: "يُرجى من الجمهور الالتزام بالإرشادات المنشورة على القنوات الرسمية لقيادة الجبهة الداخلية. ويتم تحديث الإرشادات الكاملة على بوابة الطوارئ الوطنية وتطبيق قيادة الجبهة الداخلية".

وشنت طائرات إسرائيلية شنت فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية في العديد من مناطق القطاع.

وسقط شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس وبيت حانون ومناطق أخرى.

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة في محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة.

ويأتي هذا التطور المأساوي بعد تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، وإثر عدم تمديد المرحلة الأولى منه.