زيلينسكي: أوكرانيا ستدعم المقترح الأمريكي لوقف استهداف البنية التحتية للطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستدعم المقترح الأمريكي بوقف الضربات على البنية التحتية للطاقة الروسية.

وأضاف للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت، أنه يأمل في التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مكالمته الهاتفية اليوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة رويترز.

وصرح البيت الأبيض في وقت سابق، بأنّ بوتين وترامب اتفقا في محادثة على وقف محدود لإطلاق النار لمدة 30 يوما على أهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأن المحادثات التي تستهدف التحرك نحو خطة سلام أوسع ستبدأ على الفور.

وأوضح زيلينسكي: «الجانبان، أوكرانيا وروسيا، قادران على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة. وسيدعم جانبنا ذلك».

ولفت إلى أن أوكرانيا ستدعم أي مقترحات تؤدي إلى سلام مستقر وعادل، وقال إنه تحدث هاتفيا، بعد المكالمة بين بوتين وترامب، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهما حليفان أوروبيان رئيسيان.

وتابع: «أعتقد أنه سيكون من الصواب أن نجري محادثة مع الرئيس ترامب وسنعرف بالتفصيل ما عرضه الروس على الأمريكيين أو ما عرضه الأمريكيون على الروس».

ولفت إلى أنه يأمل ألا يقطع شركاء كييف المساعدات العسكرية الحيوية لأوكرانيا وأن تستمر.

وأدلى زيلينسكي بهذا التصريح ردا على سؤال حول تعليق سابق أدلى به بوتين أكد فيه أن أي حل للصراع سيتطلب إنهاء كل المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا.