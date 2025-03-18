المنتخب الوطني تحت 17 عاما يخسر أمام تنزانيا بهدف

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خسر المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام منتخب تنزانيا بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه التجربة الودية الثانية للمنتخب بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2.

ويخوض المنتخب الوطني تحت 17 عاما، ودية ثالثة قبل السفر إلى المغرب، والدخول في غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل.

وحرص وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة المنتخب خلال المباراة.