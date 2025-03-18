صحة القاهرة: إعدام 890 كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتحرير 313 محضرا

أكد الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملة مرورية على أماكن بيع المواد الغذائية والمستشفيات التابعه للمديرية، حيث تم المرور على 774 منشأة غذائية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح الجزار، اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط 3065 كيلوجرام أغذية متنوعة لحوم ومنتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمى، منوهًا بإعدام 890 كيلو و135 لتر أغذية فاسدة وتالفة، وتحرير 153 محضر شهادات صحية و117 محضر نظافة و43 محضر عدم وجود رخصة بيع مثلجات بإجمالي 313 محضر مخالفة.

وأشار إلى سحب 218 عينة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وإخطار الحي بوجود 88 منشأة غير مرخصة أو تمثل خطراً على الصحة العامة، موضحًا أن هذه الحملات تسعى إلى حماية صحة المواطنين من خلال ضمان سلامة الأغذية المقدمة لهم، ومتابعة التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتابع: "وتهدف إلى تعزيز الرقابة على البيئة الصحية العامة، والتأكيد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يساهم في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين".