الأهلي يواصل تدريباته تحت قيادة قمصان استعدادا لمباراة كأس الرابطة

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن برنامج الاستعداد للفترة المقبلة، وذلك تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان الذي يتولى الأمور أثناء قضاء السويسري مارسيل كولر المدير الفني أجازة سريعة في بلاده.

عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة بمشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب أثناء فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

أدى اللاعبون تدريبات تخصصية لمدة نصف ساعة قبل المشاركة في تقسيمة كرة قوية، شهدت حماسا كبيرا من جانب اللاعبين.‏

كان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الإثنين، وخاض اللاعبون مرانًا قويًّا شهد فقرات بدنية وفنية متنوعة.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطولة "كأس عاصمة مصر".