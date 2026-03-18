محافظ البحيرة: فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال عيد الفطر

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسؤولي التموين وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب ممثلي الغرفة التجارية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، خاصة مع زيادة الإقبال خلال فترة العيد.

ووجهت محافظ البحيرة مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين.

كما شددت على تكثيف الجهود الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، وجهت المحافظ الوحدات المحلية بضرورة تفعيل غرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة، وربطها بشكل مباشر مع مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

كما أكدت على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، موجهة بفتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة لقضاء أوقات سعيدة خلال عطلة العيد.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة جاكلين عازر برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، والعمل على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.