فرض قيود أكثر صرامة في ثلاث مناطق إيطالية فقط مع انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الأحد، إنه سيتم تصنيف ثلاث مناطق فقط من المناطق الإيطالية على أنها مناطق حمراء تشهد فرض قيود أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد انخفاض أعداد الإصابات.



وتشمل قواعد المنطقة الحمراء إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم، إلى جانب فرض قيود سفر أكثر صرامة. واعتبارًا من غد الاثنين، ستنطبق هذه القواعد فقط على بوليا وسردينيا ووادي أوستا.



وهناك تفاؤل متزايد في إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، حيث تتراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام ويتلقى المزيد من الناس اللقاحات.



وينتظر الكثير من الإيطاليين يوم الاثنين الموافق 26 أبريل، حيث أنه التاريخ الذي قال فيه رئيس الوزراء ماريو دراجي إنه يمكن استئناف الأنشطة التي تقام في الأماكن المكشوفة .



على سبيل المثال، سيتم السماح مرة أخرى للمطاعم في المناطق التي يُعتقد أن لديها مستويات إصابة معتدلة بخدمة الضيوف لتناول الطعام في الأماكن المفتوحة والمكشوفة .

ويتم التخطيط حاليا لوضع خريطة طريق مرحلية تشمل فترات تخفيف للقيود من نيسان/أبريل وحتى تموز/يوليو، بما في ذلك رفع حظر السفر المحلي. في الوقت الحالي، لا نسمح السلطات بالسفر عبر حدود الأقاليم الداخلية إلا في حالات استثنائية.



في غضون ذلك ، يواصل السياسيون الجدل حول مزايا الإبقاء على حظر التجوال الليلي.



وتدعو الأحزاب اليمينية، بما في ذلك حزب الرابطة الذي ينتمي إليه ماتيو سالفيني، والمطاعم إلى إنهاء حظر التجول المفروض بين الساعة 10 مساء و 5 صباحا.