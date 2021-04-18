 كشف ملابسات صورة لـ«توك توك» يسير على قضبان السكة الحديدية - بوابة الشروق
الأحد 18 أبريل 2021 3:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

كشف ملابسات صورة لـ«توك توك» يسير على قضبان السكة الحديدية

توك توك يسير على قضبان السكك الحديدية
توك توك يسير على قضبان السكك الحديدية
مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 3:22 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 3:22 ص

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمركبة توك توك تسير على قضبان السكة الحديدية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، لمركبة "توك توك" تسير بجوار إحدى القطارات على قضبان السكة الحديدية.


بالفحص تبين قيام قائد مركبة "توك توك" بالدخول من أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، والسير على شريط السكة الحديدية بين القضبان داخل محطة السكة الحديد والخروج من مزلقان آخر.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" وبحوزته مركبة "التوك توك"، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة اختصاراً للطريق والوقت فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك