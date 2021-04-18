بكين وواشنطن تتعاونان في من أجل مكافحة التغير المناخي

عقب إجراء مباحثات بين المبعوث الأممي لشؤون المناخ جون كيري ونظيره الصيني شي زهينهوا، أصدرت أكبر دولتين باعثتين للغازات بيانا مشتركا تقولان فيه إنهما سوف تتعاونان في مجال مكافحة التغير المناخي.

وجاء في البيان أنه يجب التعامل مع قضية مكافحة التغير المناخي بالجدية والسرعة المطلوبة.

وأضاف البيان أنه مازال يجب بذل المزيد على مستوى الدول وبصورة متعددة الأطراف.

واتفقت الدولتان على أن قمة المناخ الافتراضية، التي سوف يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي الخميس والجمعة المقبلين يجب أن تعزز الجهود وتعد لعقد مؤتمر مناخي في جلاسجو في نوفمبر المقبل.

وتريد أمريكا والصين الاستمرار في مناقشة تبني" إجراءات ملموسة" لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وتنص اتفاقية باريس، على أن تلتزم الدول الـ200 الموقعة على الاتفاقية بالحد من الاحتباس الحراري لأقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن إلى 5ر1 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة ما بين 1850 و1900. ووفقا لهذا المقياس، تكون درجة الحرارة الأرض قد ارتفعت بنحو درجة مئوية.

وكان كيري، وهو وزير سابق للخارجية الأمريكية قد زار الصين الأسبوع الماضي، حيث يعد أعلى مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة يزور بكين.