محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير وتجميل شوارع بالمحافظة

تفقد محافظ قنا أشرف الداودي، فجر اليوم الأحد، أعمال تطوير وتجميل شوارع مدينة قنا، وذلك ضمن فاعليات مبادرة (قنا تتجمل)، التي انطلقت تحت رعاية محافظ قنا مطلع شهر يناير الماضي.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الطابع الجمالي لمدينة قنا، من خلال الأعمال والرسومات المستخدمة، مشيرا إلى أن أعمال التجميل تتم بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأوضح أن أعمال مبادرة (قنا تتجمل) بدأت بزراعة مجموعة من الأزهار ذات الألوان المتنوعة والخلابة بشوارع وميادين المحافظة، وامتدت إلى عدد من مدن المحافظة، وهو ما أضفى مظهرا طبيعيا وجماليا من أجل توفير بيئة صحية وآمنة وكذا طلاء واجهات الكبارى داخل المدينة؛ وهو ما نال استحسان العديد من المواطنين.

رافق محافظ قنا خلال الجولة حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



