جرى، اليوم الاثنين، اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد بوتين خلال الاتصال الهاتفي، موقف روسيا الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وحول ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.

وشدد على رفضه للممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، والقدس.

وحول الأمن الغذائي، أكد بوتين أن روسيا ستوفر جميع الاحتياجات للمستوردين الفلسطينيين وغيرهم في الشرق الأوسط من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الإجراءات الروسية، وسيبذل الجهود كافة للوصول إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية.

من جهته، وضع عباس، نظيره الروسي حول آخر التطورات، وبخاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتصرف بوحشية تجاه المصلين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي «الستاتيكو».

كما جرى إطلاع بوتين على آخر الاتصالات الدولية التي تقوم بها دولة فلسطين لوقف هذا العدوان، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب.

وأكد عباس ضرورة احترام القانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما تم الاتفاق بين الرئيس عباس والرئيس بوتين على مواصلة إجراء الاتصالات والمشاورات بين الرئيسين وعلى جميع المستويات.