شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بعض المفاجآت الكارثية عن مليكة الجنية "والتي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، بعدما يلجأ صابر المداح "حمادة هلال إلى زهير، وهو رجل مسيحي صاحب علم.

يعترف زهير لصابر المداح بأن مليكة الجنية التي تظهر له مجرد مارد ناري تنتمي لعائلة الجن والشياطين، ولا تريد أن تجعله يخضع لها، بل تريد معاقبته وإيذائه هو وأسرته.

ويدخل الشيخ عبدالرحمن "أحمد عبدالعزيز" فى مصارحة مع صابر المداح، ويعترف له أن سيدة الأعمال "ملك" التي تريد مساعدته هي نفسها الجنية مليكة التى تريد معاقبته، وأنها تظهر له فى صورة إنسان عادي.

فى المقابل تنشأ علاقة حب بين هبة شقيقة صابر المداح، وبين حسن "خالد سرحان"، فيعرض عليها الزواج فترفض فى البداية خوفا من أسرتها وزوجته الأولى منال "دنيا عبدالعزيز التى لا تنجب، فيطلب منها أن يكون الزواج سرا حتى يتم مفاجأة الجميع، فى الوقت نفسه تذهب منال إلى طبيب نساء وتوليد ويخبرها بمفاجأة حملها بعد انتظار طويل، وفى سكة عودتها إلى زوجها لتفاجئه بخبر حملها تجده يتغزل فى هبة، وتدخل فى صدمة تهدد حياتها مع حسن.

يفاجئ أبو الخير "كمال أبو رية"، صابر المداح بالعثور على عادل الممسوس من الجن الذي يبحث عنه صابر المداح، ويدخل صابر فى مناقشه مع عادل حول الجنيه مليكة، ولكن عادل ينفى كل الأشياء التى حدثت معه بسبب الجنية؛ ما يثير حيرة المداح من جديد.

ويتلقى المهندس عماد "تامر شلتوت" مكالمة هاتفيه من سيدة الأعمال ملك وتحدد معه موعد لزيارتها فى مكتبها لوضع كاميرات أمان بشركتها، وعندما يذهب إليها فى المكتب تفاجئه ملك بأنها الجنية مليكة التى تأمره وتتحكم فيه، ليقف ويقبل يدها في إشارة منه إلى خضوعه الكامل لها.