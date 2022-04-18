العاهل الأردني يؤكد لمحمد بن زايد ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مكالمة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس المحتلة.

وجاء في بيان للديوان الملكي الأردني، أنّ الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد ضرورة مواصلة بذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وكان العاهل الأردني دعا، أمس الأحد، سلطات الاحتلال إلى وقف الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى، وأكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وشدد على ضرورة وقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.