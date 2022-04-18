إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح

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أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث إنقلاب سيارة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد انقلاب سيارة بمدخل قرية صول بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، وإصابة 5 أشخاص، نقلو إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور باستعدال السيارة ورفع حطام الحادث من نهر الطريق، واعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.