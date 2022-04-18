الجيش اليمنى: مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة اليوم بارتكاب 87 خرقا بسائر الجبهات

أعلن الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال، حيث رصدت قوات الجيش، يوم السبت 16 أبريل، ارتكاب المليشيا الحوثية 87 خرقاً للهدنة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن الخروقات منها 29 في جبهات محور تعز، و24 في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و12 في الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و18 في جبهات حرض وبني حسن غر ب محافظة حجّة، وأربعة خروقات في جبهات شرق الجوف.

وأشار البيان إلى أن من ضمن الخروقات، محاولتي تسلل لمجاميع حوثية مسلحة وأحبطتها القوات المسلحة الأولى باتجاه مواقع عسكرية في الأعيرف جنوب مارب، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية بمحور تعز، إضافة إلى عمليات قنص متكررة نفّذتها المليشيا الحوثية على مواقع قوات الجيش في جبهة حرض غرب محافظة حجة، وأسفرت إحداها عن إصابة أحد أبطال القوات المسلحة.

وأضاف ان بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق نار متواصل من قبل المليشيا الحوثية على مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة، إضافة إلى استمرارها في الدفع بالتعزيزات وتركزت يوم السبت إلى جبهات القتال جنوب مأرب منها أكثر من 8 أطقم دفعت بها في وقت واحد إلى جبهات الجوبة.

كما شهدت معظم جبهات القتال تحليقًا متواصلًا للطيران الاستطلاعي المسيّر التابع للمليشيا طوال ساعات النهار.

أ م ق / ح م ز / م م ر