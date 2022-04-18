فرقة «الإنشاد الديني» تتألق في ليالي رمضان الثقافية والفنية بثقافة شرم الشيخ

تألقت فرقة الإنشاد الديني للشيخ العربي عبدالحميد، في فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات فرع ثقافة جنوب سيناء الخاصة بالليالي الرمضانية التي تنظمها بكافة مدن المحافظة، لزيادة الوعي الثقافي، والفكري، وتشجيع الأدباء والمبدعين.

وقدمت فرقة الإنشاد الديني العديد من الفقرات الغنائية منها "جيت أزورك يا نبي، أمك وأبوك شيلهم جوا العين، يا مسافر للحبيب، الدنيا مدرسة، مقتطفات من المثل الشعبي، عظيمة يا مصر" واختتمت الفعاليات بالنشيد الوطني.

وقال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن فرقة الإنشاد الديني والموسيقي العربية تحت التأسيس استكملت الليلية الرمضانية بقصر ثقافة شرم الشيخ، بتنظيم سهرة رمضانية خاصة على هامش فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، تضمنت مقتطفات من الأغاني التراثية، وسط مشاركة من الجمهور بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح مدير عام ثقافة جنوب سيناء في تصريح لـ" الشروق" أن قصر ثقافة طور سيناء، واصل فعاليات الحفل بمسرح مقصد العائلة، من خلال عرض مسرح عرائس الأطفال تحت عنوان " رحلة إلى قصر الثقافة "، وورشة أشغال المرأة.