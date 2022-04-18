اتفاق فلسطيني أردني على التحرك دوليا ضد الاعتداءات الإسرائيلية

جرى اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعرض الاتصال، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتصرف بوحشية تجاه المصلين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي للوضع القائم «الستاتيكو».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنّه تم إطلاع جلالة الملك على آخر الاتصالات والمراسلات التي تقوم بها فلسطين.

كما تم الاتفاق بين الرئيس عباس والملك عبد الله على مواصلة التشاور والتنسيق، والتحرك المشترك على الساحة الدولية، وإجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية لوقف هذه الاعتداءات الوحشية على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، ووقف القتل والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.

وتجري التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالقدس خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل اتخاذ القرارات والمواقف اللازمة لوقف هذا العدوان.