سقوط فتاتين شقيقتين في مياه ترعة الحسينية بالشرقية

تُكثف قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، جهودها في البحث عن فتاة؛ سقطت في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس مدينة الحسينية في محافظة الشرقية.

المعلومات الأولية أفادت بسقوط الفتاة غارقة في مياه الترعة رفقة شقيقتها، فيما خرجت الأخيرة من مياه الترعة على قيد الحياة، ولا تزل جهود البحث جارية العثور على الفتاة الغارقة في مياه الترعة.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط فتاتين في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس مدينة الحسينية في نطاق ودائرة مركز شرطة الحسينية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية سقوط فتاتين شقيقتين في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس مدينة الحسينية، فيما خرجت إحدى الفتاتين من المياه على قيد الحياة ولا تزل جهود البحث جارية عن الفتاة الثانية، حيث يواصل رجال الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية الجهود للعثور على الفتاة الغارقة في مياه الترعة، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.