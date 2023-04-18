 البرهان: الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية لمدة 24 ساعة - بوابة الشروق
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البرهان: الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية لمدة 24 ساعة


نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 12:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 12:21 م
أكد قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لمدة 24 ساعة.

وقال البرهان، في تصريحات لـCNN: "بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً اليوم".

والآلية الثلاثية، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، والاتحاد الإفريقي (AU)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD).

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة واتهمت الجيش السوداني بخرق الهدنة.

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