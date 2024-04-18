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الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة دريمز الغاني

محمد عاطف
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 7:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 7:31 م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة الفنية، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

 وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس؛ للحديث عن أبرز النقاط الفنية حول مباراة دريمز الغاني.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.


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