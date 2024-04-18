 وزير التعليم: سحب امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم: سحب امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي

نيفين أشرف:
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:21 ص

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد حجازى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك فى ضوء عدد الطلاب الذى يقرب من ٨٠٠ ألف طالب، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف الوزير أنه سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وقال حجازي إنه سيتم كما هو العام الماضي تصحيح أجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونياً وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.

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