وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون اليوم تطورات الشرق الأوسط وأوكرانيا

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من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع للديمقراطيات القوية اقتصاديا لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على إيران اليوم الخميس في ضوء خطر نشوب صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

والهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع هو أحد الموضوعات المهيمنة في الاجتماع في جزيرة كابري الإيطالية على البحر المتوسط.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران وإسرائيل إلى إظهار "أقصى درجات ضبط النفس" قبل الاجتماع. وقالت: "دوامة التصعيد لن تخدم أحدا".

ومن المتوقع أيضا أن يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاجتماع بعد الظهر.

وعلى خلفية الهجمات الروسية الضخمة على أوكرانيا، يخطط المجتمعون لمناقشة دعم أفضل للدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى غد الجمعة.

وتترأس إيطاليا مجموعة السبع هذا العام.

كما تشارك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.

وينتشر أكثر من 1300 شرطي وقوات أمن أخرى في الجزيرة الواقعة في خليج نابولي لحماية الوزراء.