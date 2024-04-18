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أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الخميس، تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي في ظل ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية الأربعة وبخاصة ألمانيا وإسبانيا.

وتراجع تسجيل السيارات الجديدة بواقع 5.2% سنويا إلى مليون سيارة خلال مارس الماضي، بعد نموه بنسبة 10.1% خلال فبراير.

وأثر توقيت موسم عطلة عيد الفصح سلبا على المبيعات في أغلب أسواق الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي.

ومن بين الأسواق الرئيسية الأربعة، أظهرت السوق الألمانية أكبر معدل تراجع وبلغ 6.2% ثم إسبانيا بنسبة 4.7%.

وتراجعت المبيعات في إيطاليا بنسبة 3.7% سنويا وفي فرنسا بنسبة 1.5% نتيجة تراجع الطلب.

وتراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 11.3% سنويا، حيث انكمشت حصتها السوقية إلى 13% مقابل 13.9% خلال مارس من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات السيارات الهجين الكهربائية بنسبة 12.6% رغم تراجع السوق بشكل عام، لتصل حصتها السوقية إلى 29%.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين في الاتحاد الأوروبي بواقع 10.2%، كما تراجعت مبيعات سيارات الديزل بنسبة 18.5%.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، زادت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.4% سنويا إلى 2.8 مليون سيارة.