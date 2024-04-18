قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على عقوبات جديدة تستهدف إيران بسبب هجومها على إسرائيل

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الأربعاء على عقوبات جديدة تستهدف إيران بسبب الهجوم المباشر على إسرائيل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للصحفيين في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد اليوم الأول من قمة على مدار يومين إن الاتحاد الأوروبي قرر "فرض عقوبات على إيران".

وأضاف: "الفكرة هي استهداف الشركات اللازمة للطائرات المسيرة والصواريخ"، وأنه سيتم وضع اللمسات النهائية على مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان قادة التكتل أن "الاتحاد الأوروبي سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ".

وكان من المفترض أن تركز قمة الاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس على اقتصاد التكتل وقدرته التنافسية، لكن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط دفعت النقاش الاقتصادي إلى جدول أعمال اليوم الثاني.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى الهدوء في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل الرد على الهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ من إيران يوم السبت.

وحث المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل على عدم الرد على إيران بـ"هجوم واسع النطاق من تلقاء نفسها".



ودعا شولتس إسرائيل إلى استخدام الدفاع الناجح الآن ضد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة "لتعزيز موقفها في المنطقة بأسرها". وأوضح أنه على هذا الأساس، "فإن ردا عسكريا مقابلا لن يكون مناسبا بالتأكيد".

وقالت إيران إن هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ كانت ردا على مقتل ضابطين إيرانيين رفيعي المستوى في هجوم صاروخي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في بداية الشهر.

وقد يتم فرض العقوبات من خلال نظام تم إنشاؤه بعد أن بدأت إيران في دعم الحرب الروسية على أوكرانيا من خلال تزويد موسكو بطائرات مسيرة.

وحظرت هذه العقوبات تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج المركبات الجوية المسيرة إلى إيران، وقد يتم توسيعها لجعل من الصعب على طهران إنتاج الصواريخ.