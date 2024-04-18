استمرار تراجع صادرات الديزل الروسية في أعقاب الهجمات على مصافي النفط

واصلت صادرات الديزل الروسية، انخفاضها في الأسابيع التي أعقبت هجمات طائرات الدرون التي استهدفت مصافي النفط في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانات شركة كبلير للإحصاءات أظهرت أن الصادرات بلغت 0.74 مليون برميل يوميا خلال عشرة أعوام حتى 13 أبريل الجاري.

وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بنفس هذه الفترة من الأعوام ما بين 2019 و2023.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد حذر في التاسع من الشهر الجاري من أن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على مصافي النفط الروسية تخاطر بالتأثير على أسواق الطاقة، وحث كييف على التركيز على الأهداف العسكرية بدلا من ذلك.

ويشار إلى أن أحدث هجوم على مصفاة نفطية روسية وقع في الثاني من أبريل الجاري، ولكن الشعور بتأثير ذلك على تدفقات الصادرات سوف يستغرق وقتا.