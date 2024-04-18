أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الثانوية العام الحالي ستكون بنفس مواصفات العام الماضي، ذاكرا أن الورقة الامتحانية ستتكون 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أنه لا يوجد أي تغيير في عدد الأسئلة أو توزيعها على مستوى جميع المواد الدراسية المختلفة.

وشدد على حرص الوزارة، على التأكيد منذ بداية العام الدراسي على ثبات مواصفات الامتحان؛ لتجنب توتر الطلاب، مؤكدا أن عنصر المفاجأة غير موجود في الامتحانات.

وذكر أن الورقة الامتحانية تم تصميمها بعناية لضمان وضوحها وعدم احتوائها على أي غموض، مشيرا إلى أن زمن الإجابة على الامتحان سيكون متناسبًا مع درجة الأسئلة، مع توفير وقت كاف للطلاب لمراجعة إجاباتهم.

وأوضح أن جميع قرارات الوزارة المتعلقة بالامتحانات تصدر في النهاية لصالح الطالب، مع مراعاة مصلحته وتجنب أي عامل قد يسبب له التوتر أو القلق.

وأشار إلى توجيه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بضرورة التركيز على وضوح الأسئلة بحيث لا تحتمل أسئلة الاختيار من متعدد أكثر من إجابة واحدة.