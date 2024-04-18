نقابة الصحفيين بتونس تطعن في حكم بسجن الصحفي محمد بوغلاب

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أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، بدء إجراءات الطعن في حكم صدر ضد الصحفي محمد بوغلاب يقضي بسجنه ستة أشهر بسبب تصريحات انتقد فيها موظفة بوزارة الشئون الدينية.

وأودعت السلطات القضائية بوغلاب، وهو من أبرز منتقدي الحكومة والرئيس قيس سعيد، السجن في مارس الماضي بسبب تصريحات في برنامج إذاعي تتضمن تلميحات بالفساد في وزارة الشئون الدينية.

وصدر ضده حكم من المحكمة الابتدائية أمس الأربعاء بتهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بصحة ذلك" بحسب المجلة الجزائية.

ودانت نقابة الصحفيين الحكم على بوغلاب، وقالت إنه ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحفيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأضافت أن الحكم يعد امتدادا "لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء التونسي لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة وسياسته في سجن الصحفيين وسلب حريتهم".

وحذرت النقابة في بيان لها "من خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها كحامي للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم".

وترفض النقابة من حيث المبدأ، معاقبة الصحفيين بقوانين من خارج اللوائح المنظمة لقطاع الصحافة.

وتقول منظمات حقوقية في تونس إن تداول المعلومات والتعددية الإعلامية تشهد انحسارا منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، ووضعه لاحقا مؤسسات دستورية بديلة.