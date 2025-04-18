انتصار عن مسلسل «80 باكو»: كان عندي مخزون وكبت كوافير أريد إخراجه

تحدثت الفنانة انتصار عن تجربتها في مسلسل «80 باكو»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، والذي تدور أحداثه داخل صالون التجميل العتيق «لولا» في وسط القاهرة، والذي يشكل ملتقى لعدد من السيدات اللاتي يرتدنه.

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» إلى أهمية صالونات التجميل في حياة النساء، معتبرة أنها جزءا أساسيا من عالمهن، قائلة: «لو حسبنا عمر السيدات كله، سنجده بين المدرسة، الأب والأم، والكوافير، هو جزء مهم من حياة الناس، وهناك سيدات يذهبن إليه يوميا».

وأضافت أنها جسدت في المسلسل دور «لولا» صاحبة الصالون، التي تتشابك مع حيوات الشخصيات النسائية التي ترتاد المكان.

وأوضحت أنها بنت تفاصيل الشخصية من خلال زياراتها الكثيرة لصالونات التجميل في بيئات مختلفة داخل مصر، وكذلك في بلدان عربية، معلقة: «أول ما عُرض علي قصة مسلسل قلت دي بتعتي، كان عندي مخزون وكبت كوافير عايزة أطلعه، ما صدقت انطلقت».

وأشارت إلى أن شخصيتها في المسلسل تقوم بحل مشاكل الفتيات العاملات لديها معتمدة على خبرتها في الحياة، موضحة أن العمل يقدم «مجتمعا نسائيا» تعتمد النساء على بعضهن البعض في غياب الرجل.