بنك مصر يبحث الأسبوع المقبل مصير فائدة شهاداته الادخارية

قال بنك مصر في بيان له، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستنعقد الأسبوع المقبل، للنظر في أسعار فائدة الشهادات الادخارية، وذلك بعد قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، في اجتماعها اليوم.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية، أمس، تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 2.25%، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25% وعائد الإقراض عند 26% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 25.50%.